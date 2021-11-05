'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanmasının ardından Salı günü Türkiye’ye iade edilmişti.
TOSUNCUK'UN AĞABEYİ DE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Fatih Aydın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Aydın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından hüküm giydi.