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İSTANBUL

'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

Çiftlik Bank isimli internet site üzerinden binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Çiftlik Bank davasında karar: Tosuncukun ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı​
Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın cezaevine gönderildi.

Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanmasının ardından Salı günü Türkiye’ye iade edilmişti.

TOSUNCUK'UN AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Fatih Aydın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aydın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından hüküm giydi.

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