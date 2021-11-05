'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

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İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada partinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak isyan eden bir şehit yakınını susturmaya çalışan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan büyük bir skandala imza attı. Şehit yakınını tartaklayan ve küfür eden Türkkan'ın hareketi büyük tepki topladı.