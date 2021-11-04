Gündem Tosuncukun ağabeyi Fatih Aydın susma hakkını kullandı
3. SAYFA

'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın susma hakkını kullandı

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın emniyetteki sorgusuna başlandı. Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tosuncukun ağabeyi Fatih Aydın susma hakkını kullandı
Fatih Aydın

Soruşturmanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay’dan Salı günü Brezilya üzerinden Türkiye’ye getirilmişti.

Kardeşi Mehmet Aydın ile kurdukları ’Çiftlik Bank’ sistemi ile binlerce kişiyi dolandıran davanın iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polisteki ifade işlemi, Salı gecesi emniyete girdikten yaklaşık 39 saatin sonunda başladı.

Saat 13:00 itibariyle başlanan sorguda sanık için onlarca sayfadan oluşan bir soru listesi hazırlandı.

AVUKAT TUTMADI

Davanın bir numaralı sanığı olan kardeşi Mehmet Aydın’a yöneltilen soruların benzerlerinin de yöneltileceği kaydedilen Fatih Aydın’ın, avukat tutmadığı ifade edildi. Aydın için İstanbul Barosu’dan 1 avukat tahsis edildiği belirtildi.

  • Bu arada üzerinden çıkan telefona takılabilen SD kartın Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde deşifre edildiği kaydedildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi.

Fatih Aydın'ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği bildirildi.

Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın İstanbul'a getirildi
GÜNDEM
Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın İstanbul'a getirildi

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: 'Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
GÜNDEM
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: 'Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor

'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusu yarın başlayacak
GÜNDEM
'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusu yarın başlayacak
106 yıllık emanet

106 yıllık emanet

Osmanlı askeri 'dönebilirsek alırım' diye bırakmış.
Kilosu 5 liraya düştü

Kilosu 5 liraya düştü

​Herkes kasa kasa aldı.
İçişleri Bakanı Soylu Örgütleri anneler çökertecek diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400'ün İncirlik'e taşındığı iddiasına ilişkin açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.