Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın İstanbul'a getirildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Uruguay’da gözaltına alınan Fatih Aydın’ın Türkiye’ye iadesi talebinde bulunarak, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istemişti.
İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye’ye iadesi gerçekleştirilen Fatih Aydın, bugün Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçak ile yola çıktı.
Aydın'ı taşıyan uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.
Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından, cumartesi gününe kadar ifade vereceği İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.
TEMMUZ AYINDA URUGUAY'DA YAKALANMIŞTI
Öte yandan "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı.