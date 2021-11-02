Gündem Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın İstanbula getirildi
İSTANBUL

Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın İstanbul'a getirildi

'Çiftlik Bank' davasının 'Tosuncuk' lakaplı sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk makamlarına iadesi tamamlandı. Fatih Aydın'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi. Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından, cumartesi gününe kadar ifade vereceği İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın İstanbula getirildi
Fatih Aydın

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Uruguay’da gözaltına alınan Fatih Aydın’ın Türkiye’ye iadesi talebinde bulunarak, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istemişti.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye’ye iadesi gerçekleştirilen Fatih Aydın, bugün Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçak ile yola çıktı.

Aydın'ı taşıyan uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından, cumartesi gününe kadar ifade vereceği İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

TEMMUZ AYINDA URUGUAY'DA YAKALANMIŞTI

Öte yandan "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı.

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