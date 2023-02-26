Çıkma balkon binayı yıkıyor

İnşaat Mühendisi Mehmet Aytek çıkma balkon, oda ayırma, oda büyütme gibi faktörlerin depremde binanın çökmesinde etkili olduğunu söyledi. Aytek, “Bu uygulamalar binaların mühendislik hesaplarına zarar verir ve afette yıkım riskini arttırır. Depremin en büyük etkilerinden biri burkulma olayıdır. Deprem yükü geldiğinde her kolona eşit yük binmezse binayı burkabilir. Çıkma balkonlar varsa bina daha kolay çöküyor” diye konuştu.

STATİĞİN DIŞINA ÇIKMAYIN

Bina projelerinin bir statiğe göre hazırlandığına dikkat çeken Aytek, bunun dışına çıkılması durumunda depremde yıkımın büyük olduğunu vurguladı. Bina içerisinde yapılan işlemler ve bu işlemlerin binaya verdiği zararları anlatan Aytek, “Hazırlanan statik doğrultusunda projeye başlanıyor. Statiğin ardından yapılan her işlem binaya zarar veriyor. Mesela oda büyütme, oda ayırma, ekstra kat çıkma gibi işlemler proje dışında yapılıyor. Bu da binaya ek yük oluyor. Deprem anında risk oluşturuyor” dedi.

Kaçak katlar, binaya ağır yük bindiriyor.

BALKONU GENİŞLETME

Balkon üzerinde yapılan işlemlerin de riskli olduğunu vurgulayan Aytek, şunları söyledi: “Balkon ile mutfağı birleştirme uygulaması Türkiye’de çok sık yapılan bir uygulama. Bu da zarar veriyor. Balkonlar genelde 1-1,30 metre genişliğinde yapılıyor. Bu çok fazla risk teşkil etmiyor. Ama 1,50-2 metre genişliğine çıkarıldığında, balkonun altında taşıyıcı bir güç olmadığı için deprem anında en zayıf nokta balkon oluyor. Zaten deprem anında sarsıntılarda ilk önce merdiven ve balkonlar yıkılıyor. Bu sebeple buralarda herhangi bir işlem yapılmamalı.”

Dekor için duvar oymayın

Türkiye’de statikte hiçbir problem olmadığını ifade eden Aytek, “Hazırlanan projeyi uygulama aşamasında çok büyük sıkıntılar oluyor. İnsanlar ‘Kullanışlı hale getirelim’ derken evlerine, binaya zarar veriyorlar. Sonrasında hem cana hem de mala sebep oluyor” dedi. Dekor amaçlı oyulan duvar içlerinin de binaya zarar verdiğinin altını çizen Aytek, “Televizyon vs. yerleştirmek için duvar içi oyuluyor. Duvarların çok fazla taşıyıcı gücü olmasa da kolonları koruyor. Bu oyulduğunda yapıya olumsuz yansıyor” şeklinde konuştu.



