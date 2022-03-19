Gündem Cinayet şüphelisi Öldürdükten sonra eve dönüp yemek yedim
MANİSA

Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp yemek yedim

Manisa'da 15 Mart'ta ortadan kaybolan tavuk yetiştiricisi Yunus Şahin'in tabancayla öldürülüp, cesedi yakılarak gömülmesiyle ilgili olarak Ö.G. ve ağabeyi A.G.'nin ardından yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen kuzenleri M.Y. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.G., Şahin'in kaldıkları bağ evinde uykudayken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek, "Öldürdükten sonra evime dönüp, yemek yedim" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim
DHA
Şüpheli gözaltına alındı.
Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim
DHA
Olay yeri
Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim
DHA
Olay yeri
Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim
DHA
Olay yeri


Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve Kula ilçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan, evli, 2 çocuk babası Yunus Şahin, geçen 15 Mart'ta Kula'daki evinden 45 AGA 177 plakalı otomobiliyle ayrıldı. Şahin, bir süre evine dönmeyince yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan yola çıkarak otomobilin izini sürdü. Ekipler, Şahin'in otomobilinin en son Turgutlu ilçesinde görüldüğünü tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Şahin'e ait otomobili başka bir kişinin kullandığını belirledi. Polisin takibi sonucu otomobili kullanan Ö.G., önceki gün durdurulup, gözaltına aldı.

Suçunu itiraf etti

Polisteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Ö.G., Şahin'i aralarında çıkan tartışmanın ardından Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi Gediz Kenarı mevkiindeki kendisine ait tarlada tabancayla vurduğunu, cesedini tarladaki kasa ve çalılarla birlikte yakıp, daha sonra gömdüğünü anlattı. Ö.G.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Ö.G.'nin gösterdiği yerde yaptıkları aramada Şahin'in toprağa gömülü, yanmış cansız bedenini buldu. Ekipler, tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Yunus Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ö.G.'nin ağabeyi A.G.'i de gözaltına aldı. Soruşturmayı daha da derinleştiren polis, cinayetin ardından evine dönen Ö.G.'yi tekrar olay yerine götürdükleri belirlenen ağabeyi A.G.'nin ardından kuzenleri M.Y. de ertesi gün gözaltına alındı.

Cinsel taciz iddiası

Şüphelilerden Ö.G., polisteki ifadesinde olay günü Yunus Şahin ile bağ evine geldiğini belirtip, "Bağ evinin önündeki tarlada birlikte alkol aldık. Bir süre sonra uyuya kalmışım. Yunus Şahin'in cinsel taciziyle uyandım. Aramızda tartışma çıktı. Tabancamla Şahin'in başına 3 el ateş ettim. Cesedini otomobilin kılıfları, tarlada bulunan kasa ve çalılarla yaktım. Ardından Sarıbey Mahallesi'ndeki evime dönüp, yemek yedim. Ardından da ağabeyim A.G. ve kuzenim M.Y.'den beni bağ evine götürmelerini istedim. Ardından da otomobilimi, çalıların arasına sakladım" dedi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Ukraynalı eski milli futbolcu savaştan kaçarken Manisa'da kaza yaptı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
GÜNDEM
Ukraynalı eski milli futbolcu savaştan kaçarken Manisa'da kaza yaptı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'da okul bahçesinde faciadan dönüldü
GÜNDEM
Manisa'da okul bahçesinde faciadan dönüldü

Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: Ölümden döndü
GÜNDEM
Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: Ölümden döndü
300 bin fidan

300 bin fidan

​Marmaris küllerinden doğuyor.
Evlat acısı evini sattırdı

Evlat acısı evini sattırdı

​'Oğlumu burada kucağıma aldım, burada kabre yolladım'
Bolu Dağı Tünelinde zincirleme kaza

18 araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı.

Bakanı Nebati, Antalya'da 'TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda konuşuyor.

Aile kızlarının uyanmasını dört gözle bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.