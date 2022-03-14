Ukraynalı eski milli futbolcu savaştan kaçarken Manisa'da kaza yaptı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Ukrayna milli takımının eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, Rusya'nın başlattığı savaşın ardından menajer arkadaşı Yunus Emre Sayılgan'ın daveti ile İzmir'in Çeşme ilçesine gelmek üzere 9 gün önce Kiev'den yola çıktı. Beraberinde annesi, babası, babaannesi, anneannesi ve nişanlısıyla zorlu bir yolculuktan sonra geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelen 34 yaşındaki Yakovenko yönetimindeki cip, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda kaza yaptı. Yakovenko, Manisa Saruhanlı mevkisinde Özlem Çevik (34) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

'ARKADAKİ ARAÇ SIKIŞTIRDI'

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil otoyol kenarındaki şarampole devrildi. Yaralanan sürücü Özlem Çevik ile Salim (39), Nisa (5) ve Baybars Çevik (9), ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yakovenko ile cipte bulunan ailesi ise kazayı yara almadan atlattı. Yakovenko, bir otomobilin sıkıştırması sonucu şerit değiştirince arkadan gelen otomobilin çarptığını belirtti.

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"50 METRE UZAKLIKTAKİ BİR ASKERİ TESİSE RUS FÜZESİ DÜŞTÜ"

Yakovenko, Rusya'nın hava taarruzlarıyla savaşın başladığı ilk gün bir kulüple görüşmek için Odessa kentinde olduğunu belirterek, "Savaş başladığında otelde tek ben kalmıştım. Hava sahasının kapanmasıyla uçağım iptal oldu. Bir taksi tutarak ailemle yaşadığımız Kiev'e gitmeye karar verdim. Daha yola çıkmadan 50 metre ilerideki bir askeri tesise Rus füzesi düştü. Tehlike olduğunda herkes gibi apartmanların altındaki sığınaklara iniyorduk. Son ana kadar ayrılmak istemedik ama en sonunda Harkov'da neler olduğunu gördük, Kiev'in yakınlarında patlamaları gördük. Ailemle birlikte yola çıkmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:30 Rus güçlerinin vurduğu 9 katlı apartmanda can pazarı: Ukrayna itfaiyesi yaralıları tahliye etti Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.



Görüntülerde, Ukrayna vatandaşlarının yangın merdivenleriyle kurtarıldığı anlar yer alıyor.

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"UKRAYNA SONUNA KADAR SAVAŞACAK"

Yakovenko, "Emre beni ve tüm ailemi savaşın başından beri çağırıyordu. Durum kötüleşmeye başlayınca babamın sağlık durumu da kötü olduğu için ayrılmaya karar verdim. Belçika vatandaşlığım da var. Şehrin nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası ayrılmış durumda. Ruslar halen şehrin içine giremiyor, çünkü bizim ordumuz gerçekten çok güçlü. Aldığımız bilgiye göre şimdiye kadar 15 günde 15 bin Rus askeri öldü. Bu Çeçen Savaşı'ndan, Afganistan Savaşı'ndan daha yüksek bir rakam. Onlar için beklemedikleri kadar zor oldu" dedi.

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TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ukrayna'dan Türkiye'ye yolculuklarının çok zorlu geçtiğini belirten Yakovenko, "Yaşlı ailemle birlikte geldiğim için çok zorlu yolculuk oldu. Her gün yaklaşık 7 saat araba kullandım. Buraya ulaşmak 8 gün sürdü. Türkiye'deki herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna halkı olarak Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok iyi anılarım var. Geçen sene babam burada çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatı yapan doktor ve ekibi olmasa babam hayatını kaybetmiş olurdu. Dün yaşadığım kazada bile herkes bana çok nazik davrandı" ifadelerini kullandı.