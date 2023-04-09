Cinayet şüphelisi yer altı sığınağında yakalandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Özel Harekat ekipleri, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayının şüphelisi olarak aranan A.K'nin, memleketi Hilvan ilçesinin Üçüzler Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
A.K'yi saklandığı sığınakta gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada ise ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 17 mermi ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.