Cinayet şüphelisi yer altı sığınağında yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerince baskın yapılan 9 iş yeri, 2 depo ve 7 evde kaçak sigaralar ile sahte içkiler ele geçirildi. 18 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda Interpol tarafından çalıntı kaydı bulunan ve Türkiye’ye yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen lüks otomobil de bulundu.