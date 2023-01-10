Çin'de Türkiye şaşkınlığı: Benzerlerinin çok üzerinde

Türk savunma sanayii yurt dışında ses getiriyor.Bu kez Çin basını, Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağı projesini kaleme aldı.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden People's Daily,
"Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı görücüye çıktı" başlığını attı.
Haberde, Türkiye'nin hızla gelişen hava gücünden övgüyle bahsedilerek, yeni nesil savaş uçağının emsallerinden çok daha önde olduğu yazıldı.
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Orta ve kısa menzilli havadan havaya füze taşıyabilen uçak, Güney Kore ve Hindistan’ın geliştirdiği benzer nitelikteki uçaklardan üstün bulundu. TRT Haber'de yer alan habere göre; Makalede Türkiye’nin insansız hava araçlarına da yer verildi.
"Türkiye beşinci nesil savaş uçağı ve SİHA kombinasyonuyla hem insanlı hem de insansız bir hava muharebe sistemi oluşturmayı istiyor."
GÜNDEM
Çinli Şinhua ajansından övgü dolu sözler: Türkiye hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadı
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Türkiyenin yerli savunma sanayii alanında imza attığı başarılar, Çin ordusunun da yakın takibinde. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) resmi yayın organı PLA Daily, savaş gemileri ve savunma sistemleri alanında imza atılan başarıları, sayfalarına taşıdı.
Makalede, Dünya Kupasında Katarın özel misafiri olarak nitelendirilen Türk Donanmasına ait Burgazada fırkateyninin, birçok Ortadoğu ülkesince tanındığı belirtildi. Türkiyenin MİLGEM projesi, kapsamında üretilen ADA sınıfı üçüncü gemisi Burgazadanın, 2018 yılında İstanbul Tersanesinden suya inerek görevine başladığı hatırlatıldı.
TÜRKİYE ŞAŞIRTACAK BİR KARAR ALDIMakalede, ABD Kongresinin 1974te, Kıbrıs Barış Harekatının başlamasıyla Türkiyeyi şaşırtacak bir karar aldığını ve ülkeye silah ambargosu uyguladığı hatırlatıldı. Ambargo nedeniyle, ABD yapımı 10dan fazla muhribi teslim alamayan ve filosu gelişmiş savaş gemilerinden yoksun olan Türkiyenin, utanç verici bir durumla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Ambargonun, doğrudan ve dolaylı milyarlarca dolar ekonomik kayba yol açtığı belirtildi.
O günlerden ders alan Türkiyenin, kendi gücüyle savaş gemisi üretmek için harekete geçtiği belirtildi. Milli Gemi projesi MİLGEMin başlamasıyla, Türk gemi inşa sanayiinin kendi gücüne dayanarak gemi inşası yolunda başarıyla ilerlediği ve dünyada gemi inşası sahnesindeki bir izleyiciden katılımcıya dönüştüğü ifade edildi.
Hükümetin, 2004 yılında MİLGEMi yeniden planlayarak 1,5 milyar dolar yatırım yaptığı belirtilirken, yerli bir modern savaş gemisi inşa edilmesi kararı alındığı ve dört yıl sonra, Heybeliadanın suya inerek dünyayı şaşırttığı vurgulandı.
Türkiyenin, inovasyonun temellerini attığı, 50nin üzerinde bilimsel araştırma enstitüsü ile iş birliği yaptığı ve tasarım ekipleriyle çalışarak üretim hatları inşa ettiğine dikkat çekildi.
PLA Daily makalesinde, Türkiyenin sadece savaş gemisi ihtiyacını karşılamadığı, ayrıca bu alandaki ihracat rakamlarını da katladığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
Pakistan, Temmuz 2018de 4 adet ADA sınıfı korvet satın aldığını açıkladı. Bu, o dönem Türkiyenin en büyük savunma donanımı ihracatı projesiydi. Bunu, Kazakistan ve başka ülkelerden alınan siparişler izledi. 2002 yılında 200 milyon dolar seviyesindeki savunma ihracatı 2020 itibarıyla 2 milyar doları geçti. Türkiye, büyük ölçekli bir hava savunma fırkateyni inşa etmeyi hedefliyor 2002 yılında 200 milyon dolar seviyesindeki savunma ihracatı 2020 itibarıyla 2 milyar doları geçti. Türkiye, büyük ölçekli bir hava savunma fırkateyni inşa etmeyi hedefliyor
ERDOĞAN TAM BAĞIMSIZLIĞIN ÖNEMİNİ VURGULUYORTürkiyenin İstanbul Tersanesinde, daha sonra ADA sınıfı tasarımına dayanılarak geliştirilen daha ileri bir model olan İstanbul sınıfı fırkateyni tanıtıldığı bu geminin donanımlarının yerlilik oranının yüzde 80e ulaştığı belirtildi.Makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara atıfla, Erdoğan savunma sanayiinde tam bağımsızlığın önemini vurguluyor ifadesine yer verildi. Türkiyenin sadece 4 yılda, gemi inşa sanayisinde bir çığır açtığı belirtildi.
TÜRKİYE HIZLI BİR ŞEKİLDE HİSAR SISTEMİNİ GELİŞTİRDİMakalede, Türkiyenin Rusyadan S-400 hava savunma sistemi satın almasından sonra ABD ile yaşadığı krizin, yine bir ABD ambargosu ile sonuçlandığına dikkat çekildi. Bunun üzerine Türkiyenin de hızlı bir şekilde HİSAR sistemini geliştirdiği ifade edildi.HİSARın menzilinin çok uzun olmasa da, komşu ülkelere göre savunma kabiliyeti üstün bir sistem olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
Türkiye, 35 mmlik uçaksavar mühimmatları ve Atmaca gemisavar füzeleri gibi yerli sistemlerle donatılmış savaş gemilerini modernize etme çabalarını sürdürüyor. Türk ordusu, mart ayında Avrupalı teşekküller ile iş birliği yapma konusunda anlaştı. Türkiye, en iyi örnekleri çalışıp donanımlar geliştirerek gemi radarları, muharebe ve silah sistemleri üretecek.
Çin basını Türkiye'nin bu başarısını konuşuyor: 'Çığır açtılar'
Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarıları dünya medyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun resmi yayın organı PLA Daily'de, Türkiye'nin ulusal savaş gemisi programı MİLGEM ve geliştirilen hava savunma sistemleriyle ilgili bir makale yayımladı. Makalede Türkiye'nin, ABD'nin ambargolarına karşı yerli üretimle savaş gemileri ve hava savunma sistemleri üretmeyi başardığı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın "bağımsız savunma sanayiini" savunduğu ve Türkiye'nin sadece dört yılda gemi inşası alanında çığır açtığı ifade edildi.