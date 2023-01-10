Çin'de Türkiye şaşkınlığı: Benzerlerinin çok üzerinde

TÜRKİYE HIZLI BİR ŞEKİLDE HİSAR SISTEMİNİ GELİŞTİRDİMakalede, Türkiyenin Rusyadan S-400 hava savunma sistemi satın almasından sonra ABD ile yaşadığı krizin, yine bir ABD ambargosu ile sonuçlandığına dikkat çekildi. Bunun üzerine Türkiyenin de hızlı bir şekilde HİSAR sistemini geliştirdiği ifade edildi.HİSARın menzilinin çok uzun olmasa da, komşu ülkelere göre savunma kabiliyeti üstün bir sistem olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: