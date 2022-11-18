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POLİTİKA ASYA

Çinli Şinhua ajansından övgü dolu sözler: Türkiye hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadı

Çin'in resmi ajansı Şinhua'da yer alan bir makalede, Türkiye'nin son dönemdeki atılımlarıyla 'gelişmiş ülkeler' statüsüne çıktığı belirtildi. Türkiye'nin diplomatik ve ekonomik başarılarına dikkat çekilen makalede, "Türkiye, belki de hiçbir zaman uluslararası toplumun şu an olduğu kadar ilgi odağı olmadı." ifadelerine yer verildi. Şinhua makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, " Türkiye ne geri kalmış ne de gelişmekte olan bir ülke. Türkiye zaten gelişmiş ülkeler arasında." sözlerine de atıfta bulunarak, World Population Review'in yayımladığı İnsani Gelişme Endeksine göre, Türkiye, 0,807'ye ulaşan endeksiyle gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor." tespitinde bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Çinli Şinhua ajansından övgü dolu sözler: Türkiye hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı programında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Türkiye Yüzyılı" programı, Çin'in resmi ajansı Şinhua'da yer alan bir makalede değerlendirildi.

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları esnasında, "Türkiye Yüzyılı"nda hedefin siyasette, ekonomide, teknolojide, askeri alanda ve diplomaside dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almak olduğunu açıkladığı hatırlatıldı.

Şinhua makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ne geri kalmış ne de gelişmekte olan bir ülke. Türkiye zaten gelişmiş ülkeler arasında." sözlerine atıfla, "World Population Review'a göre gelişmiş ülke olmanın şartı, İnsani Gelişme Endeksi'nin 0,8'e ulaşmasıdır. Türkiye, 0,807'ye ulaşan endeksiyle gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor." tespitine yer verildi.

"PANDEMİYE RAĞMEN TÜRK EKONOMİSİ BÜYÜME İVMESİNİ KORUDU"

Makalede, AB'nin 2022 Türkiye Raporu'na göre, gelişmişlik derecesinin ekonomik standartlarla ölçüldüğü belirtilirken, raporda, salgının ve küresel ekonomideki genel gerileme eğiliminin etkilerine rağmen, Türkiye ekonomisinin büyüme ivmesini koruduğunun vurgulandığına işaret edildi.

Şinhua'ya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gelişmiş ülke' açıklamasındaki dayanağı, iç yönetişimin iyileşmesi ve hızlı ekonomik büyüme olarak gösteriliyor.

"ARABULUCULUK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA AKLA GELEN ÜLKE: TÜRKİYE"

Makalede, Türkiye'nin uluslararası nüfuzunun son yıllarda arttığı ve uluslararası imajının da iyileştiği belirtildi. Türkiye'nin hiçbir zaman uluslararası toplumun şu an olduğu kadar ilgi odağı olmadığı ifade edildi.

Diplomasi ağının genişliği bakımından da Türkiye'nin dünyada ilk sıralarda yer aldığı vurgulanırken, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatına başkanlık yapan tek ülke olduğunu, ara buluculuk söz konusu olduğunda akla Türkiye'nin geldiği belirtildi.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI ÜLKENİN GELECEĞE BAKIŞININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR"

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2023 hedeflerini ve 2053 vizyonunu açıklarken "Türkiye Yüzyılı" girişimini ortaya koymasına atıfla şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan'ın söyleminin ardındaki mantığa bakıldığında, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasına girdiği ifadesi, ülkenin geleceğe bakışının temelini oluşturuyor. Erdoğan, Türkiye'nin kapsamlı bir güç gelişimi gösterdiğini, çalkantılı bir dünyada insanlara moral verdiğini ifade ederek 2023 seçimleri için de hazırlık yapıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hepimiz için yol gösterici olacaktır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hepimiz için yol gösterici olacaktır

G20 Liderler Zirvesi'nde gözler yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi
FOTOĞRAF 29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin Gıda ve Enerji Güvenliği konulu ilk oturumuna katıldı. Erdoğan, zirve öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile sohbet etti.
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Oturumda ilgi odağı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan, zirve öncesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile konuştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sohbet etti.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun düzenlendiği salonda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile kısa süre sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balideki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.
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Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinskide iki lider, basına kapalı, bir araya geldi.
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Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
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G20 Liderler Zirvesi'nde gözler yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin "Gıda ve Enerji Güvenliği" konulu ilk oturumuna katıldı. Oturumda dünya liderlerinin ilgi odağı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.


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Çinli Şinhua ajansından övgü dolu sözler: Türkiye hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadı

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