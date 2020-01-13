Gündem Çöp konteynerini boşaltan işçiler preslemeden önce kontrol edince parçalara ayrılmış ceset ile karşılaştılar
SAMSUN

Çöp konteynerini boşaltan işçiler preslemeden önce kontrol edince parçalara ayrılmış ceset ile karşılaştılar

Samsun'da sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Çöp konteynerinde battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, kesilen kol ve bacakları da başka bir çöp konteynırında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Samsun'da çöp konteynerinde bulunan cesedin kayıp parçaları da çöpte bulundu.
Samsun'da çöp konteynerinde bulunan cesedin kayıp parçaları da çöpte bulundu.

Samsun’da bir çöp konteynerinde bulunan cesedin kafası ve gövdesi bulunurken, yapılan çalışması sonucu kayıp olan diğer parçaları da başka bir çöp konteynerinin içinde bulundu.

PRESLEMEDEN ÖNCE KONTROL ETTİKLERİNDE FARK ETTİLER

  • Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi.

İHA
Çöp konteynerinde bulunan cesedin kayıp parçaları da çöpte bulundu.

Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu öğrenildi. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunması için Samsun polisi alarma geçti. Şehirdeki bütün çöp konteynerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama başlatıldı.

KOLLARI VE VE BACAKLARI BAŞKA ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

  • Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri saat 21.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Olayı Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından cesedin geri kalan parçaları da otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA
Çöp konteynerinde bulunan cesedin kayıp parçaları da çöpte bulundu.

Öldürülüp parçalara ayrılan kimliği belirsiz şahsın kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Çöp konteynerinde bulunan cesedin kayıp parçaları da çöpte bulundu

İHA
Çöp konteynerinde bulunan cesedin kayıp parçaları da çöpte bulundu

İHA
Çöp konteynerinde bulunan cesedin kayıp parçaları da çöpte bulundu
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