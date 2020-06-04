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SAMSUN

Çöpten 30 bin haneye yetecek enerji üretiliyor

Samsun’un ilk ’Sıfır Atık Belgesi’ni alan Büyükşehir Belediyesi, yıllık 10 bin 335 ton atığın geri dönüşümünü sağlayarak 30 bin evin ihtiyacını karşılayabilecek enerji elde ediyor.

Haber Merkezi İHA
Samsun'da çöpten enerji üretiliyor.
Samsun'da çöpten enerji üretiliyor.


Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede 5 Haziran tarihinin ‘Dünya Çevre Günü’ olarak ilan edildiğini hatırlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, atıkların iklim değişikliğine olumsuz etkisini en aza indiren şehirler içerisinde yer alabilmek için çalıştıklarını söyledi.

  • Çevre farkındalığı oluşturacak fikir ve projeleri her zaman desteklediklerini kaydeden Başkan Demir, “Son yıllarda ülkemizde ve dünyada en çok konuşulan konuların başında çevre kirliliği gelmekte. İnsanoğlunun bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren çevre kirliliği günden güne artmakta ve insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm çabamız, ülkemizin geleceği çocuklarımız için daha iyi bir dünyanın hazırlığıdır” dedi.

Çöpten enerji üretiyorlar.

İsrafın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atığın kaynağında ayrı toplanıp, geri kazanımının sağlanması gibi birçok konuyu kapsayan ‘Sıfır Atık Projesi’ ile doğanın korunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Demir, “Çevre dostu bir belediye olarak, ilimizde oluşan evsel atıklar için iki adet katı atık düzenli depolama tesisi işletmekteyiz. Samsun genelinde oluşan günlük 1050 ton atık işlenerek bertaraf edilmektedir. Mekanik ayırma tesisine gelen atıklar ayrıştırılarak yıllık 10 bin 335 ton atığın geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Sahamızda oluşan metan gazından toplamda 314 bin 500 megavat elektrik üretilmiş olup bu sayede günlük 30 bin evin enerji ihtiyacı karşılanabilir. Samsun’da 620 noktadan toplanan yıllık 1825 ton tıbbi atığın bertarafı tesisimizde gerçekleşmektedir. Oluşturduğumuz sistemlerden açığa çıkan atık ısılar ile başka bir enerji ihtiyacı olmadan günde 90 ton arıtma çamurunun kurutulmasını sağlayarak, atıktan türetilmiş yakıt olarak tekrardan değerlendirilmesini sağlamaktayız. Bu da bize yılda 7 milyon 400 bin TL’lik doğal gaz kazancı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan kentteki ilk belediye olduğunu hatırlatan Prof.Dr.Ardalı şunları söyledi:

  • “Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından bilinçli bir topluma, atık miktarlarının azaltılmasından atıkların geri dönüştürülmesine varıncaya kadar içerisinde birçok amacı bulunan ‘sıfır atık’ seferberlik kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi kurumsal sıfır atık belgesini almıştır. Sıfır Atık Projesi’nde Samsun genelinde uygulama çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Büyükşehir Belediyesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir şehirler hedefinde eko-vatandaş bilinciyle ‘Sıfır Atık’ farkındalığı oluşturma çalışmaları ile eğitimler yapılmıştır ve buna devam edilmektedir.

Sıfır atık insanların sürdürülebilir bir hayat tarzı benimseyip, doğal kaynakların al-kullan-tüket-at ve atık oluştur davranış şeklinin değiştirilerek az tüket, geri dönüştür mantığının içselleştirilmesi öngörülerek etik ve ekonomik bir verimlilik hedeflenmektedir.”
Prof.Dr. Ardalı, belediye çalışmaları ile sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmaların sistemli ve verimli biçimde yürütülmesi için ‘Entegre Sıfır Atık Yönetim Planı’ hazırlandığını da dile getirdi.

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