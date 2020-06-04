Siirt’te PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Dünya

Libya İçişleri Bakanı: Trabluslu kadın ve çocukların hayatları artık daha güvende

Libya İçişleri Bakanı Başağa, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın milislerden kurtarılmasıyla başkent Trablus'ta yaşayan kadın ve çocukların hayatlarının artık daha güvende olduğunu belirtti.