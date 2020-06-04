Siirt’te PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut operasyonunun icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
- "Operasyon kapsamında mağara içerisinde 3 adet 30 kilogramlık bidon içerisinde kumanya, 2 adet 30 kilogramlık bidon içerisinde ekmek, 2 adet battaniye, 3 adet ışıldak, bir adet küçük güneş enerji paneli ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır."