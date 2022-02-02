Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik "Kış Kartalı Harekatı"nda altı farklı üsten kalkan uçaklar, Karacak, Sincar ve Derik'teki 80’e yakın hedefi eş zamanlı vurdu.

TVNET'te yayınlanan Konuşmak Lazım programına konuk olan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, harekata ilişkin detayları aktardı.

Başbuğ, harekatın başka ülkede, başka coğrafyada, kış şartları altında ve gece icra edildiğini ve bunun en zor şartlarda yapılan harekat olduğunu söyledi. Hedeflerin gecenin bir yarısı nokta atışıyla vurulduğunu belirten Başbuğ, 60'a yakın hava aracı kullanıldığını ifade etti.

OYNAT 00:50 ​Coşkun Başbuğ TVNET'te açıkladı: ​Operasyonun ismi neden Kış Kartalı? Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET canlı yayınında Irak ve Suriye'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Kış Kartalı Harekatı ile ilgili konuştu. Harekatın isminin ABD'ye mesaj vermek için 'Kış Kartalı' olduğunu belirten Başbuğ, 'ABD'nin devlet simgesi kartal. Devlet 'Biz senin gibi kağıttan kartal değiliz. Demirden kartalız. Hedefi gördüğümüzde pençeyi gece gündüz takar getiririz' diyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"ABD'NİN SİMGESİ KARTAL"

Operasyonun isminin neden 'Kış Kartalı' olduğu konusunda da konuşan Başbuğ, "Devlet son o kadar konuya hakim ki karşıya alay edercesine bazı mesajlar veriyor. Ama maalesef ABD ve onu destekleyenlerde onu anlayacak ne akıl ne de onu anlayacak bir tarihi tecrübe var. ABD'nin devlet simgesi kartal. Devlet 'Biz senin gibi kağıttan kartal değiliz. Demirden kartalız. Hedefi gördüğümüzde pençeyi gece gündüz takar getiririz' diyor. Bu mesajı ABD alsın diye biz mesajı verdik." dedi.

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