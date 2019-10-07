Çukurca'dan acı haber: 1 şehit Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da yaşanan araç kazasında ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Haber Merkezi 07 Ekim 2019, 21:59 Son Güncelleme: 07 Ekim 2019, 22:14 AA