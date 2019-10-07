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ANKARA

Çukurca'dan acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da yaşanan araç kazasında ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Haber Merkezi AA
Hakkari Çukurca'da bir asker şehit oldu. (arşiv)
Hakkari Çukurca'da bir asker şehit oldu. (arşiv)

Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralanan askerin şehit olduğu bildirildi.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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