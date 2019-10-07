Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hala getirildi

Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Kuzey Irak'ın Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA’ların katılımı ile düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA’ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YSc1yGVxkz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 7 Ekim 2019

GÜNDEM Tezkere Meclis'e sunuldu: Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisine ilişkin süre uzatılıyor



