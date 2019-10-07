Gündem Tezkere Meclise sunuldu Irak ve Suriyeye operasyon yetkisine ilişkin süre uzatılıyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu​: Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisine ilişkin süre uzatılıyor

Tezkere Meclis'e sunuldu: Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisine ilişkin süre uzatılıyor

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Haber Merkezi AA
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ayrıntılar geliyor...

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