Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu​: Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisine ilişkin süre uzatılıyor Tezkere Meclis'e sunuldu: Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisine ilişkin süre uzatılıyor Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Haber Merkezi 07 Ekim 2019, 17:39 Son Güncelleme: 07 Ekim 2019, 17:51 AA