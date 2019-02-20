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POLİTİKA

Cumhur İttifakı Genelgesine ek madde

Cumhur İttifakı genelgesine ek madde

Cumhur İttifakı'nın seçim faaliyetleri kapsamında illerde izleyeceği yol haritasının belirlendiği genelgeye bir madde daha eklendi. Buna göre ittifak yapılmayan bölgelerde adaylar aleyhte konuşmayacak.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim faaliyetleri kapsamında illerde izleyeceği yol haritasının belirlendiği 9 maddelik genelgeye bir madde daha eklendi.

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve faaliyet esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

9 maddelik genelgeye bir madde daha eklendi

İlk etapta 9 maddeden oluşan genelgeye bir madde daha eklendi.

  • Buna göre, Cumhur İttifakı adayı gösterilmeyen, AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday gösterdiği seçim bölgelerinde belediye başkan adayları ile teşkilat mensupları hiçbir şekilde birbirlerinin aleyhinde konuşma yapmayacak.

Adaylar kendi proje ve çözümlerini kamuoyu ile paylaşacak.

Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları
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Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları

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