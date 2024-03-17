Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Kurum: İlk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak

"Bu kardeşiniz, 81 ilimize hizmet etmiş, 81 şehrimizde eser üretmiş bir kardeşinizdir. Sivas'a neler kazandırdığımızı sizler iyi bilirsiniz. Hep söylüyorum, biz, 'Ölümsüz olmak istersen eğer, dünyaya bırakırsın bir eser" diyerek çalışıyor, bu anlayışla sizlere hizmet ediyoruz. Ardımızda eserler bırakmayı, gelecek nesillerimizin hayır dualarını almayı arzuluyoruz. Bakanlık görevim esnasında Sivas'ımızda tam 30 dev eserimizi kardeşlerimize armağan ettik. Sivas'ımızın dört bir yanını millet bahçelerimizle donattık. Altyapı ve üstyapıyı güçlendirdik. 10 bini aşkın yeni yuva kazandırdık. Binlerce riskli evin ve dükkanın dönüşümünü gerçekleştirdik. 70 gün önce de Sivas'ın sesi, nefesi Aşık Veysel'in söylediği gibi 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' diyerek milletimize hizmet yolunda yeni bir maratona çıktık"