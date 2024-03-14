Murat Kurum tek tek sıraladı: Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı 10 vaadi

İstanbul’u beş yıldır CHP yönetiyor. Peki sormak lazım, bu beş yılda İstanbullu ne konuştu? Deprem tedbirlerini konuşmadı. Metro konuşmadı. Ulaşımda yeni bir adım konuşulmadı. Fen işleri alanında hiçbir yeni yatırım yapılmadı. Sokaklarda otobüsler yandı. Hazır metroların yürüyen merdivenlerini çalıştıramadılar. Deprem için beş yılda 100 bin konut sözü verip beş bini bile bulmayan konut yaptılar. Yapılmayan işleri yüz kaleme çıkarabiliriz. Günün sonunda ne oldu? İstanbul başkanlığını ve İstanbulluları