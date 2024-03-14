Murat Kurum tek tek sıraladı: Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı 10 vaadi

Yerel seçim heyecanı devam ediyor, özellikle İstanbul'da büyük bir heyecan hakim. Kampanyalar sürerken gündemde, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinden önce verdiği ve henüz yerine getirmediği sözler bulunuyor.
Bu kapsamda Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum da bu tutulmayan sözleri hatırlattı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum, 10 madde ile tutulmayan sözleri gözler önüne serdi.
Tutulmayan 10 söz
"Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma:
Mevcut CHP’li İBB yönetimi;
"Nisanda geliyoruz"
İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz."