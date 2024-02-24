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Cumhur İttifakı'nın Sarıyer Adayı Hüseyin Coşkun: Çözülmeyen sorunları çözmeye hazırız

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala, Sarıyer’de heyecan artıyor. Cumhur İttifakı'nın Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, projelerini vatandaşlarla paylaşarak, Sarıyer'e çağ atlattıracaklarını belirtti. Coşkun, geçmiş dönemlerden bu yana Sarıyer'in çözülmeyen sorunları olduğunu ve bu sorunları çözmeye hazır olduklarını söyledi.

12:17 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:31 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hüseyin Coşkun, projelerini vatandaşlarla paylaştı.
Hüseyin Coşkun, projelerini vatandaşlarla paylaştı.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi, Sarıyer’de heyecan artıyor. Cumhur İttifakı'nın Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, projelerini vatandaşlarla paylaştı. Coşkun, çok büyük bir ilginin olduğu organizasyonda Sarıyer'e çağ atlattıracaklarını söyledi.

"Sarıyer'in sorunlarını çözmeye hazırız"

Coşkun, geçmiş dönemlerden bu yana Sarıyer'in çözülmeyen sorunları olduğunu, bu sorunları çözmeye hazır olduklarını belirtti.

Teknolojinin hayatın içinde çok büyük bir yer kapladığını belirten Coşkun, "Sürdürülebilir, kent teknolojileriyle vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracağız" dedi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Coşkun, 1 Nisan’dan itibaren gerçek belediyeciliğin Sarıyer’de iş başı yapacağını, ilçenin her köşesine aynı kalitede hizmet edeceklerini, kimseye ayrımcılık yapmayacaklarını ifade etti.

#Sarıyer
#AK Parti
#Cumhur İttifakı
#Hüseyin Coşkun
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