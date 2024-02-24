Cumhur İttifakı'nın Sarıyer Adayı Hüseyin Coşkun: Çözülmeyen sorunları çözmeye hazırız

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi, Sarıyer’de heyecan artıyor. Cumhur İttifakı'nın Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, projelerini vatandaşlarla paylaştı. Coşkun, çok büyük bir ilginin olduğu organizasyonda Sarıyer'e çağ atlattıracaklarını söyledi.

"Sarıyer'in sorunlarını çözmeye hazırız"

Coşkun, geçmiş dönemlerden bu yana Sarıyer'in çözülmeyen sorunları olduğunu, bu sorunları çözmeye hazır olduklarını belirtti.

Teknolojinin hayatın içinde çok büyük bir yer kapladığını belirten Coşkun, "Sürdürülebilir, kent teknolojileriyle vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracağız" dedi.