Osman Nuri Kabaktepe duyurdu: AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu

Kabaktepe, "31 Mart pazar öncesi pazara kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki o pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında, CHP yönetimindeki İBB'nin, kentsel dönüşüm projelerini durdurmak için giriştiği çabaları rakam vererek anlattı. "CHP'nin zihniyeti yapılan işi engelleme üzerine kurulmuştur" diyen Kabaktepe, "İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerimize bizzat İBB ve ilçe belediyeleri ve onlarla aynı düzlemde çalışan kurumların dava sayısı 1500. Sadece belediyelerin açtığı dava 40'ın üzerinde" diye konuştu.

Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kabaktepe "Şimdi bu yüzde 8'e partinize sahip çıkmak için mi aday oluyorsunuz yoksa Kent Uzlaşısı adı altında bir takım ittifakları ve planları göstermemek için sözde mi adaysınız? Kesinlikle ortada bir plan var, ortada bir oyun var. Ortada bir 'ittifak edelim ama nasıl edelim'i netleştirememiş bir DEM ve CHP var." ifadelerini kullandı.