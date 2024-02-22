Bakan Özhaseki: İstanbul'un dönüşümü için bütçemiz 485 milyar lira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Eyüpsultan'da '5500 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni'ne katıldı.
Haseki ve Kurum 11 ilçede gerçekleştirilen yıkım ve temel atma programlarını İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile birlikte İslambey Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında takip etti. Bakan Özhaseki program kapsamında konuşma gerçekleştirdi.