Bakan Özhaseki: İstanbul'un dönüşümü için bütçemiz 485 milyar lira

"İstanbul'un dönüşümü için bizim bütçemiz tam 485 milyar lira. Bunu sadece dönüşüm; 'Yarısı Bizden' dediğimiz kampanya için harcayacağız. Zaten burada dikkat ederseniz 5 bin 500 konutun bir kısmı yapım bir kısmı yıkım olarak işe devam ediyoruz. 15 gün kadar önce 5 binden fazla konutu yıkıp yeniden yapmıştık. 10-15 gün sonra hazırlandı, 5 binden fazla konutu yıkacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Biz hizmet peşindeyiz, iş yapma peşindeyiz. İşi durdurmak, insan işi, iyi bir yönetici işi değil. Onlar ancak sorumluluk getirir. Fakat şunu bilelim ki bu işin gerçekleşebilmesi için 3 ayak var. Bu üç ayak, verimli, iş birliği içerisinde bir anlayış içerisinde kol kola girilip çalışılırsa çok başarılı oluruz. Bu ayaklardan birisi eksik kalırsa ne yazık ki orada bir sürü aksamalar olur. Bu işin birinci ayağında bakanlık var. Kanun çıkarması, bütçe ayırması lazım, organizasyon yapması, tüm Türkiye'den gelen taleplere olumlu yanıt vermesi lazım. Biz kanunumuzu çıkardık. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nı kurduk. İstanbul için özel bir genel müdürlük birimi kurduk. Ekiplerimizi dizdik işe devam ediyorlar şu anda tam 319 yerde çalışıyorlar. Bu işin ikinci ayağında kim var, belediyeler var. Eğer belediyeler çalışmaz, kendi mahallelerinde vatandaşlarla görüşmezlerse, bu riskli bir iş herkes kızıyor, bazen tersliyor bizi ben bu işe girmem diyorlarsa, çiçek böcek ile uğraşıp, akşam düğün dernek, sosyal tesisler kültürel faaliyetler diyerek bu işi ihmal ediyorlarsa cenab-ı hakka hesabını veremezler"