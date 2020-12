​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk dakikalarında 2021'e dair mesajlar verdi. Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 01 Ocak 2021, 00:09 Son Güncelleme: 01 Ocak 2021, 00:22 DHA