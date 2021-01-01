Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk dakikalarında sosyal medya üzerinden mesaj verdi.

Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk.



2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız. pic.twitter.com/kNI1JaG1Uv — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2020

Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.