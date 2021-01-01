Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz
POLİTİKA

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk dakikalarında 2021'e dair mesajlar verdi. Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk dakikalarında sosyal medya üzerinden mesaj verdi.

Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Abone Ol Google News
CHP zihniyeti asla değişmez

CHP zihniyeti asla değişmez

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'dan CHP'li Sağlar'a tepki.
Kameralara saldırdı

Kameralara saldırdı

İstiklal Caddesi'ne giremeyen turist hıncını basından çıkardı.
Danıştaygörevden aldı

Danıştay
görevden aldı

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Sarı ihaleye fesat karıştırmaktan mahkum olmuştu.
Kartpostallık manzara

Kartpostallık manzara

​Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi.
80 saatlik<br>kısıtlama başladı

80 saatlik
kısıtlama başladı

Bakkal, market, manav ve kasaplar açık olacak mı?
Kısıtlamalar<br>sonuç veriyor

Kısıtlamalar
sonuç veriyor

​Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
Kutlu Olsun Türkiyem!

Kutlu Olsun Türkiyem!

​Kahraman Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı.
"Bunu imzalat getir" devri bitiyor

"Bunu imzalat getir" devri bitiyor

​e-Devlet yıllık 4 milyar lira tasarruf sağladı.

Pınar'ın babası Gültekin: CHP'li Süleyman Girgin bana 'davadan' vazgeç dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.