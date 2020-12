Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

