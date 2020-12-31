Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Aziz Milletim, Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 2020 senesini geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına giriyoruz. Yeni miladi yılın, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Geride bıraktığımız 2020, maalesef, koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 virüsü, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçti. Salgınla beraber maskeden solunum cihazına, sarf malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandı.

REKLAM

"Bir milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla, süreci başarıyla yönettik"

Salgının en kritik evresini, güçlü sağlık altyapımız ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun en az zararla atlatmayı başardık. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımız ve bir milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla, süreci başarıyla yönettik. Çok kısa sürede inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz 1008'er yataklık iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtık. Yine bu dönemde toplamda 16 bin yataklı 16 hastaneyi ve 10 ek hizmet binasını açarak, sağlık altyapımızı tahkim ettik. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımız, kimi yerlerde olduğu gibi, çok ciddi tedavi faturalarıyla karşı karşıya kalmadı. Testten teşhis, tedavi ve ilaca kadar salgınla mücadele için gereken her türlü hizmeti insanımıza ücretsiz sunduk.

REKLAM

DÜNYA Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl mesajı: İş birliğinin devam edeceğine eminim

Bunun yanında salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla pek çok destek ve yardım paketini devreye aldık. Zor günlerinde esnafımızı, çiftçimizi, üreticimizi, sanayicimizi, tüccarımızı; velhasıl Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık"

KORONAVİRÜS İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vatandaşlar yarın evine en yakın camide cuma namazını kılabilecek

"141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk"

"Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı. Bugüne kadar açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu. Sınırlarımız içinde tüm bu çalışmaları başarıyla yürütürken, yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk. Yaşadıkları yerlerde tedavi imkânı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirdik. "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" tavsiyesine uyarak, 156 ülkeye ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği yaptık. Bununla birlikte, koronavirüs salgının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek, ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurt dışında geliştirilen aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Test işlemlerinden sonra, inşallah kısa sürede bunları hizmete sunacağız. Salgın ortadan kalkana kadar, TAMAM diye sloganlaştırdığımız Temizlik, Maske, Mesafe tedbirlerine uymamız büyük önem arz ediyor. 83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek, Allah'ın izni ve inayetiyle, bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum"

REKLAM