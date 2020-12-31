Koronavirüs İçişleri Bakanlığı duyurdu Vatandaşlar yarın evine en yakın camide cuma namazını kılabilecek
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vatandaşlar yarın evine en yakın camide cuma namazını kılabilecek

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı. Buna göre, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek. Sadece çiçek satışı yapan iş yerleri, ilk uygulaması 1-3 Ocak'ta olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis yapmak üzere açık olabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

çişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı. Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir
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Araç kullanmama şartı

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası edildi
FOTOĞRAF 23
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlanmasının ardından Türkiye’nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü.
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Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.
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Hutbede, “Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bugünlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi.
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Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbede, “Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir.
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Bizi yediren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun! Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım” denildi.
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Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacağını duyurmuştu. Yaşanan kuraklık nedeniyle bugün 81 ildeki tüm camilerde cuma namazsı sonrası yağmur duası yapıldı.


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