Dünya Putinden Cumhurbaşkanı Erdoğana yeni yıl mesajı İş birliğinin devam edeceğine eminim
AVRUPA

Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl mesajı: İş birliğinin devam edeceğine eminim

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişimden memnun olduğunu belirten Putin, "Bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edileceğine eminim" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Rusya Devlet Başkanı Putin, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Rusya Devlet Başkanı Putin, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, yeni yıl dolayısıyla mesaj gönderdi.

Kremlin’den mesaja ilişkin yapılan açıklamaya göre, Putin Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarında devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Açıklamada, Putin'in “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde, Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceklerine eminim” ifadelerine yer verildi.

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