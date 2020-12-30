Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl mesajı: İş birliğinin devam edeceğine eminim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, yeni yıl dolayısıyla mesaj gönderdi.

Kremlin’den mesaja ilişkin yapılan açıklamaya göre, Putin Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarında devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Açıklamada, Putin'in “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde, Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceklerine eminim” ifadelerine yer verildi.