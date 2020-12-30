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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı olmayı istemiştim Mevla bize siyaseti çizdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Sanatçı olmayı çok istemiştim, Mevla bize siyaseti çizdi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Yerli olmayan evrensel değerler arasında kendine yer bulamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"Sanatçı olmayı çok istemiştim, Mevla bize siyaseti çizdi" sözleriyle konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Üzerinde yaşadığımız şu bereketli Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Bu dosya dosya istiflenmiş kültürler ve medeniyetler içeren bir klasördür. Göbeklitepe'den, Eti, Lidya, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı'dan bugüne katman katman kültür, tabaka tabaka medeniyet ve yığın yığın sanat barındıran zamanın ruhu bu topraklarda iftiharla yaşamaktadır.

Bugün dünya müzelerini dolduran eserlerimize bakın. Sadece bu bile 100. yılına yaklaşan Cumhuriyetimizin derin ve engin sanat mirasına, o mirasın yeniden üreterek dünyaya parmak ısırtacak potansiyele sahip olmayı göstermeye yeter. Sanatçımız öncelikle kendi geçmişine, kültürüne ait olanı özümseyip benimsemelidir. Evrensel olanı kucaklayan, dünyadaki gelişmeleri takipten asla geri durmayan bir anlayışla hareket etmelidir. Yerli olmayan evrensel değerler arasında kendine yer bulamaz.

Beklediğimiz o sanatçı, davasını sanatıyla ifade edecektir. Beklediğimiz o sanatçı, sanatını icra ederken dünyadaki akranlarını geride bırakacaktır. Beklediğimiz o sanatçı gündemin peşinde savrulmak yerine, kendi sanatını üreterek gündem olan sanatçıdır. Her neredeyseniz gönül eri sanatçılar, bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor."

Ödül alan isimler

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri ekim ayında açıklanmıştı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen ödül töreninin bugün düzenlenmesine karar verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, “vefa” ödülünün de Necmeddin Okyay’a verilmesi kararlaştırılmıştı.

“Kültür tarihi” ödülüne Sadettin Ökten, “sosyal bilimler” ödülüne İsmail Kara, “edebiyat” ödülüne İbrahim Tenekeci, “sinema” ödülüne Derviş Zaim, “müzik” ödülüne ise Özdemir Erdoğan layık bulundu.

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