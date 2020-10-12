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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.

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Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB'ye "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü" konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu.

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