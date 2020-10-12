​AK Parti’de 1 milyon yeni üye ile kutlama

3 Kasım 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, bu yıl iktidara gelişinin 18. yılını farklı bir etkinlikle kutlayacak. Koronavirüs salgınına rağmen AK Parti’nin yeni üye sayısı bu yıl 1 milyona yaklaştı. Bu sayının 3 Kasım’a kadar 1 milyona ulaşması hedefleniyor. AK Parti 3 Kasım’da iktidara gelişinin 18. yılını yeni üyeleriyle kutlayacak. AK Parti, 3 Kasım’da Türkiye’nin her yerinden birer kişiyi temsili olarak Ankara’ya davet etti. AK Parti kaynakları, “1 milyon yeni üyemizle vesayete meydan okumamızın 18. yılını kutlayacağız” dedi.

GÜÇLÜ KADROYLA 2023 SEÇİMLERİNE

Öte yandan AK Parti kaynakları, Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Karadeniz’de petrol bulunması gibi son zamanlarda Türkiye’nin yüzünü güldüren gelişmelerin AK Parti’ye olan ilgiyi daha da arttırdığını kaydetti. 2023 yılına kadar her yıl yeni üye sayısını 1 milyon olarak hedefleyen AK Parti, 2023 seçimlerine güçlü kadrolarla girmeyi amaçlıyor.

OYNAT 00:35 İzmir’de AK Parti standını basan zorbaları genç kız ‘Erdoğan’ sloganı atarak püskürttü İzmir'de bir grup genç Ak Parti standı açtı. Gençleri provoke etmek isteyen başka bir grup genç standa zarar vererek provoke etmeye çalıştı. Bu sırada standı açan gençlerin içinden bir kız, ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları atarak standı dağıtmaya çalışanların provokasyonlarını engelledi. O anlar kamerada. BiP'te paylaş

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KONGRELER SORUNSUZ

Kongre sürecinin çok iyi gittiğini anlatan kaynaklar, şu ana kadar salgın ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Kongrelerde ne tür önlemlerin alınmasını içeren kitapçık hazırlayan AK Parti, teşkilatların bu kuralları birebir uyguladıklarına dikkat çekiyor. Bu arada AK Parti’ye en çok ilgi ise gençlerden geldi. Üye olanların yarısının genç olması dikkat çekerken, özellikle gençlerin teşkilatlarda daha etkin hale getirilmesinin bunda etkisinin olduğu belirtiliyor.

Rekor AK Parti’de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 1 Ekim 2020 tarihli verilerine göre, AK Parti üye sayısında bir rekoru elinde bulunduruyor. Buna göre, AK Parti’nin üye sayısı 10 milyon 592 bin. Üye sayısında ikinci parti konumunda olan CHP ise AK Parti’nin onda biri kadar üyeye sahip. CHP’nin 1 milyon 592 bin üyesi bulunuyor. MHP’nin 495 bin 644, İYİ Parti’nin 306 bin 809, Saadet Partisi’nin 217 bin 441, HDP’nin ise 39 bin 816 üyesi bulunuyor.