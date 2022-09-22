Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDdeki temaslarının ardından yurda döndü
YEREL GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 15.45'te İstanbul'a geldi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDdeki temaslarının ardından yurda döndü
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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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