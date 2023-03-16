|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak'

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirve ile toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kent kurulacağını ve böylelikle yarım milyon depremzedenin daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşınacaklarını söyledi.

20:30 . 16/03/2023 Thursday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından TDT ülkelerinin yardıma en hızlı gelen ülkelerin arasında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu kara günümüzde yanımızda olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin altını çiziyorum" sözleriyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacağını da açıkladı.

"Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak"

Açıklamasında şehirlerin en kısa sürede eski görkemine kavuşturulacağını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız. Son 20 yılda yaşanan doğal afetlerde hiçbir insanımızı nasıl aç ve açıkta bırakmadıysak aynı şeyi yapacağız. Şehirlerimizi en kısa sürede eski görkemine kavuşturacağız. Ülkemizin bir kısmında milyonlarca vatandaşımız afetlerle boğuşurken hiçbirimiz eskisi gibi davranamayız. Bize durmak ve dinlenmek haramdır. Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz."



#deprem
#konteyner
#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
#Türk Devletleri Teşkilatı
28 minutes ago
default-profile-img
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak'
Bakın nerede çıktı: Libya’da kaybolan 2,5 ton uranyum bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedemizi bu alanlara taşıyacağız
Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe'ye destek vermek için Şaraçoğlu'na gitti
"Türk dünyası tasada ve sevinçte bir olduğunu tekrar gösterdi"
4,8 ile sallanan Bolu'da korkutan artçı deprem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.