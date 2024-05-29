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Diyanet'e 85 yeni eğitim görevlisi! Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda görev yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 85 eğitim görevlisi alınacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? Yazılı ve sözlü sınav nerede, ne zaman yapılacak? İşte Diyanet 85 eğitim görevlisi alımı hakkında ayrıntılı bilgiler...

15:40 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyanet
Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, başvuruda bulunacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi alımı için başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-19 Haziran tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Diyanet 85 eğitim görevlisi alımı sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.



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