Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, başvuruda bulunacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi alımı için başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-19 Haziran tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.
Diyanet 85 eğitim görevlisi alımı sınavı ne zaman, nerede yapılacak?
Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.