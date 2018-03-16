Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin şehidine veda için Erzurum'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı Afrin şehidi Piyade Teğmen Muhammed Kır'a veda için cenaze törenine katıldı.

Şehit Kır memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

"Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Makamların sevgili peygamberimize en yakın olan bir makama uğurlayacağımız sevgili Muhammedimize öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor. Zira Rabbimiz malum ayeti kerimesinde şöyle buyuyor: 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilemezsiniz.' Dolayısıyla Muhammedimiz aslında ismini Mehmetçiğin Osmanlı Muhammedi kullanmamış. Olur ya ona uymayan bir şey yapabilir inceltmiş Mehmede, Mehmetçik demiş. Rabbim rahmetiyle inşallah tecelli etsin. Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın. İnşallah bu müjdede yaklaşıyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

El yapımı patlayıcı ile şehit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kır'ın (25) cenazesinin getirilişi sebebiyle Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlenmişti.