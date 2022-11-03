Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin iktidardaki 20'nci yılını kutladı: Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 20 yıl önce bugün, 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle tek başına iktidara geldi.

Son 20 yılda yapılan seçimleri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önde tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin iktidara gelişinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"AŞKLA HİZMET EDİYORUZ"

"3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz..." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak…" ifadelerini kullandı.

3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz...



İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak… @Akparti 🇹🇷 pic.twitter.com/dsCemG01v9 REKLAM November 3, 2022