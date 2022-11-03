Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partinin iktidardaki 20nci yılını kutladı Türkiyeye aşkla hizmet ediyoruz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin iktidardaki 20'nci yılını kutladı: Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20'nci yılını kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz..." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partinin iktidardaki 20nci yılını kutladı: Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 20 yıl önce bugün, 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle tek başına iktidara geldi.

Son 20 yılda yapılan seçimleri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önde tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin iktidara gelişinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"AŞKLA HİZMET EDİYORUZ"

"3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz..." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak…" ifadelerini kullandı.

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