Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV / A Haber / A Para ortak canlı yayında yerli ve milli savunma sanayii ürünleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin gizli füze projeleri arasında bulunan CENK füzesinin adını ilk kez zikreden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda GEZGİN ve TAYFUN füzesine de değindi.

"TAYFUN YUNANLARI ÇILDIRTTI"

"Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız TAYFUN testi Yunanları çıldırttı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devam eden bir süreçte onun mesafesini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı.CENK ve GEZGİN gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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"YUNANİSTAN AKLINI BAŞINA ALSIN"

"Bunu içeride ve dışarıdan engellemelere rağmen savunma sanayimizi buralara getirdik. 2023 yılında milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Kızılelma şu anda hızla devam ediyor." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumu kabul etmek mümkün değil. Biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım."

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