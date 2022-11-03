Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu CENK füzesinin müjdesini vereceğiz
SAVUNMA SANAYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CENK isminde yeni bir füze çalışmasının yapıldığını açıkladı. TAYFUN füzesinin menzilinin Yunanistan'ı ürküttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CENK ve GEZGİN füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini, zaman geldikçe vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV / A Haber / A Para ortak canlı yayında yerli ve milli savunma sanayii ürünleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin gizli füze projeleri arasında bulunan CENK füzesinin adını ilk kez zikreden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda GEZGİN ve TAYFUN füzesine de değindi.

"TAYFUN YUNANLARI ÇILDIRTTI"

  • "Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız TAYFUN testi Yunanları çıldırttı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devam eden bir süreçte onun mesafesini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı.CENK ve GEZGİN gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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"Bunu içeride ve dışarıdan engellemelere rağmen savunma sanayimizi buralara getirdik. 2023 yılında milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Kızılelma şu anda hızla devam ediyor." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumu kabul etmek mümkün değil. Biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım."

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