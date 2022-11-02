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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan koruyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu. "Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmalardan koruyacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız yürüyüşlerle haklı taleplerini dile getirdiler. Bu yaygınlaşacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan koruyacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV / A Haber / A Para ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz güçlü ailelerden oluşan bir milletiz. Bu milletin aile yapısını bozmak, aile yapısına leke sürmek, kimsenin haddine değil. Şu anda bizler Cumhur İttifakı olarak ailenin saygınlığını ortaya koyacağız. Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmalardan koruyacağız." dedi.

"YÜRÜYÜŞLER YAYGINLAŞACAK"

Vatandaşlarımız yürüyüşlerle haklı taleplerini dile getirdiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yürüyüşlerin yaygınlaşacağını söyledi.

CHP'nin başörtüsü telifine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHPnin genel başkan yardımcısıydı bir ara, ikna odalarını İstanbul Üniversitesi'nde kurdular." diye konuştu.

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