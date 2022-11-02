Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan koruyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV / A Haber / A Para ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz güçlü ailelerden oluşan bir milletiz. Bu milletin aile yapısını bozmak, aile yapısına leke sürmek, kimsenin haddine değil. Şu anda bizler Cumhur İttifakı olarak ailenin saygınlığını ortaya koyacağız. Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmalardan koruyacağız." dedi.

"YÜRÜYÜŞLER YAYGINLAŞACAK"

Vatandaşlarımız yürüyüşlerle haklı taleplerini dile getirdiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yürüyüşlerin yaygınlaşacağını söyledi.

CHP'nin başörtüsü telifine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHPnin genel başkan yardımcısıydı bir ara, ikna odalarını İstanbul Üniversitesi'nde kurdular." diye konuştu.