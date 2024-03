Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın mitinginde Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran 52 bin kişiye hitap etti. Aydın’ın “Yeter, söz milletin” diyerek Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran şehit Adnan Menderes'in emaneti olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğunun her darbe, her cunta girişimi, her siyasi ve ekonomik kriz, her sosyal kargaşada kesintiye uğradığını vurguladı. Türkiye'nin darbeler zincirinin önemli halkalarından birinin de 27’nci yılı geride kalan 28 Şubat postmodern darbesi olduğunu ifade eden Erdoğan, Menderes'i darağacına gönderen zihniyetin, 28 Şubat’ta daha incelikli yöntemler kullandığına dikkat çekti. Erdoğan, özetle şunları söyledi: