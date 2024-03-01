Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın mitinginde Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran 52 bin kişiye hitap etti. Aydın’ın “Yeter, söz milletin” diyerek Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran şehit Adnan Menderes'in emaneti olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğunun her darbe, her cunta girişimi, her siyasi ve ekonomik kriz, her sosyal kargaşada kesintiye uğradığını vurguladı. Türkiye'nin darbeler zincirinin önemli halkalarından birinin de 27’nci yılı geride kalan 28 Şubat postmodern darbesi olduğunu ifade eden Erdoğan, Menderes'i darağacına gönderen zihniyetin, 28 Şubat’ta daha incelikli yöntemler kullandığına dikkat çekti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:





O KARA GÜNLERİ UNUTMADIK

“Kafa aynı kafaydı, sadece metot farklıydı. Demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o kara günleri unutmadık, unutmayacağız. Biz de darbecilerle sık sık yüz yüze geldik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden, darbecilere selam duran hukukçuların kararıyla ayrılmak zorunda bırakıldım. AK Parti'yi kurup başbakanlık görevini üstlendikten sonra da sürekli darbeci zihniyet ve onun emrindeki bürokratik oligarşinin oyunlarıyla boğuştuk. Cumhuriyet Mitingleri adı altında Cumhuriyet'imize, milli iradeye, demokrasimize kasteden tuzaklarla, karanlık cinayetlerle, daha nice sinsi senaryolarla karşılaştık. Ardından uyduruk gazete kupürleriyle, internet haberleriyle partimizi kapatmaya kalktılar.”

Aydın'daki mitinge 52 bin kişi katıldı.





EKONOMİYİ HEDEF ALDILAR

“Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar. FETÖ'nün emniyet, yargı, darbe girişimiyle milli iradeyi esir almaya cüret ettiler. PKK terör örgütüyle vatan topraklarını parçalamaya niyetlendiler. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler. Sınırlarımıza yığdıkları teröristlerle vatan topraklarına ve milletimizin aziz canına kastettiler. Hiçbirinde başarılı olamayınca işi ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar vardırdılar. Ülkemizin 74 yıllık çok partili geleneğini hedef alan saldırıların gerisinde Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz, içerideki maşalarla mücadele ederken, asıl büyük kavgayı bunlara karşı verdik. Nerede? Cudi'de, Tendürek'te, Gabar'da verdik. Bunları mağaralara gömdük.”





ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK

“En büyük başarımız, ne yaşarsak yaşayalım ülkemizi demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak olmuştur. Bugün de milletimizi yılgınlığa sürükleyerek, küresel ve yerel dinamikleri aleyhimize kışkırtarak ülkemizi yeniden darbe iklimine sokmaya vesile yanıp tutuşanlar olduğunu biliyoruz. Ama artık işleri daha zor. Çünkü Türkiye, eski Türkiye değil. Artık bambaşka bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı'na kilitlenmiş bu ülkenin önünü kesmek, ayaklarına pranga vurmak, diz çöktürmek, istikamet belirlemek öyle kolay değil. Sağda solda kendi kendilerine gelin güvey olanlar varsa buradan hepsini ikaz ediyorum. Hayalinizde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi bir darbe veya cunta girişimi varsa, karşılaşacakları gerçek en hafif benzetmesiyle 15 Temmuz olacaktır.”





Sıkıntıları alın teriyle çözeceğiz

Bu milletin bir daha geçtiğimiz 21 yılda yaşadığımız türden hiçbir sinsi girişimin tekerrürüne izin vermeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkenin ihtiyacı çalışmak, gücünü artırmak, refahını yükseltmek, üretmek ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdürmektir” dedi. Bugün de çözülmesi gereken sıkıntılar olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Bunları, ülkemizi milli irade hırsızlarının, demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil daha çok mücadele vererek, alın teri dökerek çözeceğiz. Her kim gelir de size vizyonsuz, programsız vaatlerde bulunursa emin olun söylediklerini zaten yapamayacağı gibi sizi elinizdekilerden de edecektir. Biz, Türkiye'yi lafla değil, çalışarak, üreterek, alın teri dökerek, tehditlere direnerek, imkanları değerlendirerek büyütmeyi taahhüt ediyoruz.”





EKONOMIMIZ 14 ÇEYREKTIR BÜYÜYOR

Son 21 yılda Cumhuriyet tarihinin en müreffeh ve en demokratik döneminin yaşandığını anlatan Erdoğan, “Küresel ve bölgesel krizlerin yansımalarından kaynaklanan o sıkıntılar, bu hakikatin üzerini örtemez” dedi. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyet'in ikinci asrına güçlü bir giriş yapmanın çabası içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, dün açıklanan 2023 yılı büyüme rakamlarının oldukça iyi geldiğini vurguladı: “Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü? Ekonomi kötüye gidiyordu. İşte buyurun. Böylece ekonomimiz üst üste 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdi. Bu oranla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Muhalefet, hani 'Yandık, bittik, öldük' diyordu ya, ne oldu?”



