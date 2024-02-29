Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş açısından elbette yeterli değil. Emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz" dedi. Kütahya mitinginde konuşan Erdoğan, “Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istedikleri gibi atıp tutabilirler. Bizim için böyle bir durum asla söz konusu değil. Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın” ifadelerini kullandı.