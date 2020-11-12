Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife’ye Allah’tan rahmet, merhumun yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Haber Merkezi 12 Kasım 2020, 21:48 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 21:56 AA