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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife’ye Allah’tan rahmet, merhumun yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı El Halife
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı El Halife

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife’ye Allah’tan rahmet, merhumun yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

  • Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların da ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayalı münasebetlerin geliştirilmesinin, bölgede karşı karşıya bulunulan pek çok müşterek sorunun çözümüne olumlu katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

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