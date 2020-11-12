Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık bütün ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik. 18 yıl boyunca savunma sanayiinde tam bağımsız olma yolunda çabalarımızı sürdürdük. Rahmetli Özal döneminde başlayan sanayimizi bugünkü yapıya kavuşturduk.

Bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayiine kavuştuk. Sadece son 5 yılda 350 civarında yeni proje başlattık. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 1500'e ulaştı. Sektör 11 milyon dolar rakamını yakaladı. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. Son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülke ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA, TİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesi içindeyiz.

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OYNAT 01:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi' dedi.

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Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorluk ve gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşan bir ülke haline gelmiştir. Sınırlarımız içinde terörle mücadeleyi rahatlıkla yapıyoruz. Sınırlarımız dışında istediğimiz barış harekatlarını yapıyoruz. Geleceği de kucaklıyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gemilerimizin savaş yönetim sistemini geliştiriyoruz, yapay zeka sistemlerine çalışıyoruz, elektromanyetik lazer sistemlerini tasarlıyoruz.

AA Recep Tayyip Erdoğan

Son olarak maalesef Kanada ambargo uyguladı. Aselsan'da yerlisini ürettik, İHA'larımıza taktık yolumuza devam ettik. Bununla kalmadık, aynı kameraların daha da iyisini yapmak için şu anda projeyi başlattık. Her alanda bu anlayışla hareket ederek yerli ve milli savunma sanayimizi en üst seviyeye çıkartacağız.

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulan Aselsan bugün çok geniş alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Haberleşme, radar, elektronik harp, elektroptik, güvenlik, insansız otonom araçlar, mühimmatlar, yeni nesil yapay zeka sistemi, enerji, ulaştırma ve sağlık teknolojilerine kadar birçok başlık var. Aselsan yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Geldiğimiz noktada alt yüklenicileri, paydaşlarıyla beraber seri üretime devam ederken, güvenlik güçlerimize yeni sistemler kazandırmayı sürdürüyor.

Enerji, sağlık, ulaştırma gibi alanlarda da çözümler üretiyor. Bugün yeni sistemlerden birisinin teslimini gerçekleştiriyoruz. Elektronik harpte bize çok büyük güç güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır.

AA

Halen TSK'nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin yenilerini TSK'ya teslim ediyoruz. Havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve İHA gibi hedeflere karşı en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Bu sistemde kullandığımız atom ismi verilen 35 mm. parçacıklı mühimmatla dünyada az ülkenin sahip olduğu bir seviyeye sahip olur hale geldi.

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Tabii bir yandan da güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri gerçekleştirmeye başlıyoruz. Düşman radarlarının tespit edilmesi, köreltilmesinde elektronik harp sistemimiz çok büyük rol oynadı. Yeni nesil Koral projesini başlatıyoruz. Düşman unsurlarını algılama, karıştırma, köreltme anlamında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak.

Başlattığımız yeni proje ve teslimini yaptığımız sistemlerimizin projelendirme, geliştirme ve üretimimi için Savunma Sanayi Başkanlığımızı ve Aselsan'ı bir kez aha tebrik ediyorum.

Bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. Roketsan'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı artık uzay liginde olduğunuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz, mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyoruz. Yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. 4 kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık."

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