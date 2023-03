Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış en önemli dinamizm savaş en önemli tehlike

Konuşmasında, Macaristan'la stratejik işbirliğimizi her alanda güçlendireceğiz. diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.