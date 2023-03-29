Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra Kabine'de yeni isimler olacak

Erdoğan, "YSK'nın takvimine göre 9 Nisan'da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı nedeniyle yeni isimler de yer alacak. Arkadaşlarımızın bir kısmıyla önce aday sonra milletvekili olarak devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Tüm arkadaşlarımızla farklı görevlerde mücadeleye devam edeceğiz. Eğilmeden, bükülmeden bu çatı altında hizmetini sürdüren herkese ihtiyacımız var.

Bu bir bayrak yarışıdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımıza farklı zeminlerde görevlerde omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Eğilmeden, yolunu kaybetmeden bu çatı altında herkesin hizmetine ihtiyacımız var. Bu seçimde de benzer durumlar, benzer değişimler olacaktır. İşte bakanlarımız. Bugüne kadar Kabine'de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdüreceklerdir. Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz. 9 Nisan'da aday listemizi teslim edeceğiz. Üç dönem kuralı nedeniyle aday listelerimizde yeni isimler olacak. Sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin peşindeyiz. Yeni Türkiye'nin yarınların mutlu destanını yine birlikte yazacağız." ifadelerini kullandı.