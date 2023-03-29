|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra Kabine'de yeni isimler olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda seçime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıkların, bakanlıkların, milletvekilliklerinin 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. At pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir" açıklamasında bulundu. "3 dönem kuralı nedeniyle Kabine'de yeni isimler de yer alacak" diyen Erdoğan, "Seçimleri kazandıktan sonra yeni isimlere görev vereceğiz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir" ifadelerini kullandı.

13:51 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kaldı. Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında seçim sürecine yönelik gelişmeleri paylaştı.


"Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz"

Erdoğan, "YSK'nın takvimine göre 9 Nisan'da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı nedeniyle yeni isimler de yer alacak. Arkadaşlarımızın bir kısmıyla önce aday sonra milletvekili olarak devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Tüm arkadaşlarımızla farklı görevlerde mücadeleye devam edeceğiz. Eğilmeden, bükülmeden bu çatı altında hizmetini sürdüren herkese ihtiyacımız var.


Bu bir bayrak yarışıdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımıza farklı zeminlerde görevlerde omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Eğilmeden, yolunu kaybetmeden bu çatı altında herkesin hizmetine ihtiyacımız var. Bu seçimde de benzer durumlar, benzer değişimler olacaktır. İşte bakanlarımız. Bugüne kadar Kabine'de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdüreceklerdir. Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz. 9 Nisan'da aday listemizi teslim edeceğiz. Üç dönem kuralı nedeniyle aday listelerimizde yeni isimler olacak. Sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin peşindeyiz. Yeni Türkiye'nin yarınların mutlu destanını yine birlikte yazacağız." ifadelerini kullandı.


"Bu dönemin adı şahlanış dönemidir"

Bakanların 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Erdoğan,
"Seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Aşacak daha çok engel var, kazandıracak daha çok hizmet var."
şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyonun cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözlerine ateş püskürdü: 'Ne vereyim abime' mantığıyla makam dağıtıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyonun cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözlerine ateş püskürdü: 'Ne vereyim abime' mantığıyla makam dağıtıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefeti yaylım ateşine tuttu. Yedili Masa'nın iktidar olduğunda 7 cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı sözlerini vermesine sert tepki gösteren Erdoğan, "Kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, yedili koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaktır. ' Birbirlerine pusu kuran kavgadan ve kaostan başka bir vaadleri olmayan 7li koalisyon yenilgiye uğrayıp siyasi mefta olacaktır. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının, bakanlığın, milletvekilliğinin 'ne vereyim abime' mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız" ifadelerini kullandı.

#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#seçim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.