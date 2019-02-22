Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bodrum'da vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı biliyorsunuz, 15 Temmuz'un ardından başladı ve yeni sisteme geçişle birlikte taçlandı.

Şimdi AK Parti ve MHP el ele verdik Cumhur İttifakı'nı kurduk Bu ittifakla zillet ittifakını yer ile yeksan edeceğiz diyoruz.

Bodrum ve Muğla'ya bugüne kadar getirilmeyen hizmeti getireceğiz. Bütün yolları, havalimanlarını burada biz yaptık. AK Parti iktidarı ile bunlar geldi.

Hastaneler, içme suyu gibi çok farklı sorunları giderdik, gideriyoruz.

Bu CHP'den bir şey olmaz. CHP demek çöp demektir, CHP demek çukur demektir, çamur demektir. CHP demek yokluk demektir, yasaklar demektir. CHP demek yoksulluk demektir."