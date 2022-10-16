Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan, "Bir tanesinin şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız yapıyorlar. Ameliyatı yapılmış olanlar daha iyi durumdalar. Entübe durumda olan var. Bir tanesi, İbrahim kardeşimizin durumu daha iyi. Dua edelim. Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik ediyor.

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