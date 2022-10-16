Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesinde maden kazasında yaralananları ziyaret etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 6 madenci ve yakınlarını ziyaret etti. Erdoğan, ''Bir tanesinin şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız yapıyorlar. Ameliyatı yapılmış olanlar daha iyi durumdalar. Entübe durumda olan var. Bir tanesi, İbrahim kardeşimizin durumu daha iyi. Dua edelim. Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesinde maden kazasında yaralananları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

  • Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan, "Bir tanesinin şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız yapıyorlar. Ameliyatı yapılmış olanlar daha iyi durumdalar. Entübe durumda olan var. Bir tanesi, İbrahim kardeşimizin durumu daha iyi. Dua edelim. Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik ediyor.


Acımız büyük
GÜNDEM
Acımız büyük

Bartın'daki maden faciası: 5 işçi toprağa verildi
FOTOĞRAF 19
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2019 yılında, aynı anda Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde işe giren ve aynı köyde yaşayan 3 arkadaşın, Türk bayraklarına sarılı tabutlarının yanında yakınları gözyaşı döktü.
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Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, maden işçilerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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3 arkadaşın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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‘DÜĞÜNÜNÜ YAPIYORUM OĞLUMUN’ <br>Amasra’da maden patlamasında hayatını kaybeden maden işçisi Berkay Kesim’in (25) cenazesi ise Bartın’a bağlı Epçiler köyüne getirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cenaze törenine katıldı.
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Motosiklet tutkunu madencinin ailesi, tabutun başında taziyeleri kabul etti.
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Anne Gülşen ve kız kardeşi Beyza Kesim ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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Anne Gülşen Kesim, “Düğünü var benim yavrumun, düğününü yapıyorum oğlumun. Allah’a emanet ol yavrum. Düğünü var benim yavrumun, herkesi çağırdı yanına” diyerek oğlunun tabutuna sarıldı.
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Epçiler Köyü Merkez Camii’nde kılınan öğle namazının ardından, Bakan Bozdağ ve cenazeye katılanlar mezarlığa yürüdü. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Berkay Kesim toprağa verildi.
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Maden faciasında hayatını kaybeden Remzi Özçelik (25) için ise Mamak köyünde cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da cenaze törenine katıldı. Remzi Özçelik'in cenazesi kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Bartın'daki maden faciası: 5 işçi toprağa verildi
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Bartın'daki maden faciası: 5 işçi toprağa verildi
Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren yaşları 30 ile 35 arasında değişen Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akgün için Ahatlar köyünde, okul bahçesinde birlikte cenaze töreni düzenlendi.
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