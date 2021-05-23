Cumhurbaşkanı Erdoğan cami, divanehane ve hastane inşaatında inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.
Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da bazı özel programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.
Erdoğan’ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.