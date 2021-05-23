Cumhurbaşkanı Erdoğan cami, divanehane ve hastane inşaatında inceleme yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Haber Merkezi 23 Mayıs 2021, 17:23 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2021, 17:41 İHA AA