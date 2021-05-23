Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan cami, divanehane ve hastane inşaatında inceleme yaptı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cami, divanehane ve hastane inşaatında inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Haber Merkezi İHA AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan cami, divanehane ve hastane inşaatında inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat çalışmalarında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.

DHA

Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

DHA

DHA


Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da bazı özel programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Erdoğan’ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

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