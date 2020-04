Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemil Taşçıoğlu'nu her zaman saygıyla yad edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemil Taşçıoğlu'nu her zaman saygıyla yad edeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kıymetli hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi 02 Nisan 2020, 14:04 Son Güncelleme: 02 Nisan 2020, 14:07 DHA