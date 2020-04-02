Gündem Tıp dünyası ona ağlıyor Prof Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL

Tıp dünyası ona ağlıyor: Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüsle mücadelede büyük payı olan, ilk vakalara bakan ve salgın nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Taşçıoğlu'nun cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Haber Merkezi DHA
Cenazede sosyal mesafe kurallarına uyuldu.
Cenazede sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden
Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı.

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Sosyal mesafe kurallarına uyuldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Haberi oğlu duyurmuştu


Acı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

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