Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/8sn7TQmpOH — Yeni Şafak (@yenisafak) January 19, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90. Yıl Spor Salonu'ndaki AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin Yalova Belediye Başkan adayının 7 Ocak'ta açıklandığını belirterek, dün de Ankara'da geri kalan adayların açıklandığını anımsattı.

''Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 şehrimizle birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı belirlemiş olduk.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a başarı diledi.

Salondakilere, "Ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla, mahalle ve köy temsilcileriyle, sandık görevlileriyle 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partililer "Evet" diye karşılık verdi.

Yalova teşkilatına, "Mustafa kardeşimizi en yüksek oy oranıyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok." diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki aday açıklamamızda oradaki kardeşlerimizle birlikte salonu inleterek ifade ettiğimiz ahdimizi burada sizlerle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Yalova'yı Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Ülkemizi hedef alan kirli ve sinsi hesapları bozuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Maşallah, işte benim gönlümün sultanı Yalova bu. İşte benim gençlik aşkım Yalova bu. İşte benim Türkiye Yüzylılı yürüyüşümdeki yol arkadaşım Yalova bu. Maşallah, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum."

Yalova'nın il olmasıyla birlikte hızla toparlandığını, ülkenin en gözde, en cazip şehirleri arasındaki yerini almaya başladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa, Kocaeli ve bilhassa İstanbul gibi ülkenin önde gelen şehirleri arasında bir yıldız gibi parlayan Yalova'nın, önünde hala değerlendirilebilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amaçlarının hükümet ve belediye el ele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak olduğunu vurgulayarak, "31 Mart akşamı Türkiye Yüzyılı belediyeciliğine girişin sevincini Yalovalı kardeşlerimizle birlikte yaşayacağız. AK Parti, belediyelerde elde ettiği başarıyla milletimizin gönlünde taht kurarak iktidara yürümüş bir partidir. Bunun için mahalli idareler seçimleri bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemizin çehresini modernleşme, gelişme, kalkınma istikametinde değiştirmede hükümetle belediyelerin birlikte çalışması çarpan etkisi yapmaktadır. İşte bu hakikatin bir gereği olarak 31 Mart'ta muhalefet partilerine mensup başkanlar elinde adeta ızdırap çeken şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





"CHP'nin sonu, DEM gibi bölücü emeller peşinde koşanların elinde oyuncak olmaktır"

Bu hedefi diğerlerinin yapmasının mümkün olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'de bulunan belediyelerimizde de çok daha yüksek oy oranlarıyla hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Hep söyledik, burada altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Gençler bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarı altında birleşenlerin ittifakıdır. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır. Bu zihniyet, 18 yıl hapse mahkum olmuş bir teröristi Meclis'e taşımak için hukukun altından tünel kazmakla kalmıyor, şimdi işi daha da ileri götürüp mahalli seçim işbirliği kisvesi altında cezaevlerindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar."

Bu zihniyetin, 3-5 oy daha fazla almak, 2-3 belediyede oyları arttırmak için çiğnenmedik hiçbir ilke bırakmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler siyasi kariyerleri uğruna bölücü örgütün DEM'ine rehin verdiler. 'Gel bakalım Muharrem.' dediler, FETÖ taktikleriyle tasfiye ettiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP'nin başına Özgür efendiyi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi demlemek oldu." diye konuştu.

"Milletin lehine işlere CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve DEM Parti'nin yediklerinin içtiklerinin ayrı gitmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Aynı şekilde ülkenin ve milletin lehine ne iş varsa hepsine de yine CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor. Teröre karşı en etkili silahımız olan SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar. Bölücü emellere set çeken sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. Türkiye'nin nüfuz alanının genişlemesinden rahatsız olanlar bunlar. Tam 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar. Filistin'de hakkı ve adaleti savunmamızdan rahatsız olanlar bunlar. İsrail-Filistin arasında ne yazık ki değerli kardeşlerim, İsrail'in yanında yer alanlar bunlar. Ülkemizin mazlum ve mağdurlara el uzatmasından rahatsız olanlar yine bunlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, belediyelerde kurdukları soygun düzenleri ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden, küfreden edepsizler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler, kendilerini daha ne kadar rezil edebilirler, daha ne kadar küstahlaşabilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar."

"Hani kadına şiddet yoktu?"

Bu zihniyetin 14 Mayıs seçimlerinde sırf kendilerine oy vermediler diye depremzedelere hakaret savurduklarını söyleyen Erdoğan, "Bugün de aynı kepazeliği, yaşını başını almış kadınlara ve görevini yapmaya çalışan gazetecilere karşı sergiliyorlar. Büyükçekmece'de, İstanbul'da başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan, utan, utan! Hani kadına şiddet yoktu? Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok ve 31 Mart'ta evet son oyununuzu oynuyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'nın 31 Mart'a kadar durmadan, usanmadan, sandıkları patlatarak tüm belediyeleriyle, beldeleriyle birlikte burada bir destan yazacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar parti içi kavgalardan fırsat buldukça daha büyük kavgayı millete karşı veriyorlar. Esasen safların bu şekilde netleşmesi memleketin hayrınadır. Yıllarca Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet istismarı yaparak milleti kandıran piyasa Atatürkçülerinin gerçek yüzleri bu kirli işbirliğiyle inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya çıkmıştır. Eskiler 'Bila gayret la devlet.' derler. Yani gayreti olmayanın devleti de gücü de olmaz."

Milleti müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşturmanın derdinde olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve DEM'e yönelik eleştirilerimizin sebebi de sömürgecilerin ve emperyalistlerin değirmenlerine su taşıyarak, işte bu hedeflerin önünü kesmeye kalkmalarıdır. Yoksa biz ülkenin ve milletin hayrına siyaset izleyen, programı ve projesi olan herkesle görüşmeye, konuşmaya, birlikte hareket etmeye varız. Nitekim Cumhur İttifakı çatısı altında bunu yapıyoruz. Cumhur İttifakı, milletvekili veya belediye başkanlığı paylaşımı pazarlığı için değil, ülkenin bekası, milletin geleceği, devletimizin bütünlüğü için kurulmuş bir ilkelerin ittifakıdır. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra da bu ittifakla Meclis'te ve belediyelerde ülkeye ve millete nice güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Yalova'nın bu seçimde kendine yakışanı yaparak sadece kendi geleceğine sahip çıkmakla kalmayıp tüm Türkiye'ye çok güzel bir mesaj vereceğine inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Marmara Bölgemizin bu nadide şehrinin hayallerine uygun ve hak ettiği hizmetleri alabilmesi için milletvekiliyle, belediye başkanıyla, cumhurbaşkanıyla hep birlikte çalışacak, koşturacağız. Tabii bunun için önce sizlerin sandıkları patlatması gerekiyor." dedi.

Kalabalığa, "Sizlerden bunun sözünü istiyorum. Söz mü?" diye seslenen ve ''Söz'' yanıtını alan Erdoğan, "Bilirim ki Yalova delikanlı şehirdir, sözünde durur. Söz mü?" diye sorusunu yineledi. Vatandaşlar da "Söz" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette yarım asrı, belediyecilikte 30 yılı, ülkeye hizmette 21 seneyi geride bıraktığını hatırlatarak, hem ülke hem de dünya için hayalleri olduğunu, bunun yanı sıra Türk medeniyetinin binlerce yıllık birikimini öğrendikçe ufkunun açıldığını dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecdadın bu coğrafyayı asırlardır nasıl yönettiğinin sırlarına vakıf oldukça heyecanımız arttı. Buna karşılık ülkemizin bulunduğu yere baktıkça üzülüyor, adeta isyan noktasına geliyor, Türkiye'nin potansiyeli ve dinamizmi çok daha fazlasına el verdiği halde bunların ne için harekete geçirilmediğini anlamakta zorlanıyorum. Belediye başkanlığımızın ardından başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkenin yönetiminde sorumluluk üstlendikçe meselelerin arka planındaki işleyişi daha iyi görme imkanı bulduk. Asırlık hesaplaşmaları, asırlık korkuları, asırlık ataletlerin bir araya gelerek oluşturduğu iklimi değiştirmek için çok mücadele verdik.''

Vesayet olarak adlandırdıkları güç odaklarının, Türkiye'nin silkinip ayağa kalkmasını engellemek için her yola başvurduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, darbe girişimlerinden terör saldırılarına, kaos çıkarma denemelerinden ekonomik tuzaklara kadar uzanan nice oyunları boza boza bugünlere geldik. Hala attığımız her adımda gizli veya açık pek çok tezgahla karşılaşıyoruz. Ülkemizin siyasi istikrarını, sosyal huzurunu, ekonomik işleyişini, her alandaki güvenliğini tehdit eden hiçbir hadise, hiçbir gelişme tesadüf değildir. Hepsi de aynı senaryonun ürünüdür, aynı oyunun bir parçasıdır, aynı kötü niyetlerin yansımasıdır. Amaç, Türkiye'yi hem kazanımlarından etmek hem hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Dikkat ederseniz ülkemizin her başarısı bunların kabusu, her sıkıntısı sevinci haline dönüşüyor.'' diye konuştu.

Konuşması sırasında sevgi gösterisinde bulunan gençlere, "Gençler! Ben de sizlere aşığım." şeklinde yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Elbette 2023 hedeflerimize yürürken, Türkiye Yüzyılı için yola çıkarken karşılaştığımız zorlukları, sıkıntıları, engelleri az çok tahmin ediyordum. Ama böylesine pervasız ve saldırgan bir tavrı beklemiyordum. Buna rağmen Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik. Verdiğimiz mücadelenin en önemli dönüm noktaları seçimlerdir. Her seçim, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir safhayı temsil ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında son dönemlerin en önemli imtihanını başarıyla verdik. İnşallah 31 Mart'taki sandık imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız. Böylece 2028'e kadar tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmeye teksif etme imkanı bulacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda partisinin Yalova merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin Yalova merkez ve ilçelerinden aday gösterilen isimler şöyle:

Yalova Belediye Başkan adayı: Mustafa Tutuk

Altınova Belediye Başkan adayı: Regaip Ahmet Özyiğit

Armutlu Belediye Başkan adayı: Cengiz Arslan

Çınarcık Belediye Başkan adayı: Numan Soyer

Çiftlikköy Belediye Başkan adayı: Recep Hacı

Termal Belediye Başkan adayı: Hüseyin Sinan Acar.

Salondaki partililer, konuşması sırasında sık sık Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Salonda, "Misafir değil ev sahibi, geldi gönlümün efendisi", "Gençliktir arkandaki güç", "Biz varız yanında, yalnız değilsin", "Reis, güç verdiğin kadınlar buradalar", "Yalova'nın sözü tamam inşallah", "Benim için sen varsın, başkasını tanımam. Seni sevmeye devam" yazılı pankart ve afişler asıldı.