Babalar Gününüz kutlu olsun. Bugün hayattaki en değerli varlıklarımız olan babalarımızın günü. Babalar Günü 16 Haziran 2024 Pazar günü kutlanacak. Bu anlamlı gün için sürpriz yapmak isteyenler hediye alıyor ya da Babalar Günü mesajları, Babalar Günü ile ilgili anlamlı sözler ve şiirleri merak ediyor. İşte en anlamlı Babalar Günü'nü anlatan en güzel Babalar Günü mesajları ve en anlamlı Babalar Günü sözleri, resimli mesajlar…
Her yıl Haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak. Hayatımızda çok özel bir yere sahip olan bizi her zaman koruyup kollayan babamız için bu özel günde onların ne kadar değerli olduklarını hissettirmemiz boynumuzun borcu. Bu anlamlı günde babasının yanında olamayacak olanlar gönderecekleri kısa, resimli, duygusal mesaj seçenekleri ile onların bu anlamlı gününü kutlayacak. İşte en yeni Babalar Günü mesajı seçenekleri...
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2024
Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.
Ak düşen her bir saç telinde, bir yaşım saklı, bizim için verdiğin emekler için sana minnettarım babam... Babalar Günü'n kutlu olsun.
Babanın rolü en az eğitimciler kadar önemlidir. Çünkü ilk eğitim babadan alınır. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun...
Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
Kalbi her zaman cömert, şefkat ve sevecen duygularla dolu olan canım babam! Babalar Günü'nü tebrik ederim. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin.
Beni, üzerime sabır tohumları atarak sevgi ile büyüttün. Fedakârlığın ve bitmeyen sevgin için sana minnettarım. Seni çok seviyorum babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.
Ailemin reisi, benim canım babam. Babalar Günü'n kutlu olsun.
Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.
Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
Benim için her zaman orada olduğunu bildiğim için, bana doğru yolu gösterdiğin için, bana zor geldiğinde, ben bile kendime inanmazken bana inandığın için, sürekli hayal kurmaya teşvik ettiğin ve bana her zaman ilham kaynağı olduğun için… Kısacası benim için yaptığın her şey için teşekkürler baba. Babalar Günün kutlu olsun!
Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!
En kıymetlilerimiz hepinizin babalar günü kutlu olsun. Bizler için çok değerlisiniz bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyoruz hepinize...
Sağlık ve huzurun her zaman yanımızda olması dileğiyle. Babacığım, Babalar Günü'n kutlu olsun.
Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun.