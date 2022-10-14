Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla ayaküstü sohbetinin ardından camiden ayrıldı.
Çıkışta vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi açılış törenine katılma üzere camiden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla ayaküstü sohbetinin ardından camiden ayrıldı.
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