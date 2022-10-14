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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Çıkışta vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi açılış törenine katılma üzere camiden ayrıldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisinde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla ayaküstü sohbetinin ardından camiden ayrıldı.
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